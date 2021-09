Iniciará la verdadera transformación de Los Cabos: Oscar Leggs

Hoy inicia la verdadera transformación de Los Cabos, así lo dijo durante su discurso Oscar Leggs, tras la toma de protesta como presidente municipal del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, mismo que estuvo acompañado de Víctor Manuel Castro Cosió, gobernador de BCS; Cristian Agúndez Gómez, presidente de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Estado de BCS; Daniel Gallo Rodríguez, presidente del H. Tribunal de Justicia del Estado, así como de su Cuerpo Edilicio.

En primera instancia agradeció la presencia de los representantes de los tres poderes de gobierno, pues aseguró que BCS y Los Cabos los une por lo que no duda que tomarán los mejores acuerdos para el bienestar de las familias cabeñas.

“En el XIV Ayuntamiento de Los Cabos llevaremos un alto espíritu de servicio, que le devolverá la atención a los servicios públicos, que llevará suficiente agua a nuestros hogares, que trabajará por tu seguridad, por tu salud y por la recuperación económica de nuestro municipio, pero sobre todo por una justicia social, los resultados se verán el primer día, es momento de regresar y fortalecer el orgullo sudcaliforniano, la identidad que nos define desde la zona rural, así como reconocer los derechos nuestros hermanos indígenas y afro mexicanos”.

Afirmó que será un gobierno de marcará la distancia con la corrupción y con el abuso del poder, pues la gente volvió a confiar en la cuarta de transformación y aseguró que no los va a defraudar, por lo que dejando atrás las campañas afirma que extiende su mano para todos y juntos trabajar por la prosperidad de Los Cabos.

“Hoy asumo esta gran responsabilidad que me dan todos ustedes con gran orgullo y felicidad pero sobre todo con un gran compromiso que se escuche fuerte y claro, la atención a la ciudadanía será mi prioridad es por ello que hoy me comprometo a encabezar un gobierno municipal con el más alto sentido humano para todos con igualdad, con inclusión y con equidad, atenderemos las necesidad básicas de los cabeños, con orden, con transparencia y con legalidad, el inicio de la transformación ya está aquí en BCS”.

Se dijo seguro de que, con el apoyo del pueblo, de los empresarios, del Gobernador, de Senadores, Diputados y del mismo Presidente de la República lograrán reivindicar la imagen y el actuar de los gobernantes para corregir el rumbo, el presente y futuro de Los Cabos.

Afirmó que no habrá tolerancia a la corrupción, a los excesos o el abuso del poder pues no habrá un gobierno rico con un pueblo pobre pues se guiarán con la austeridad republicana que marca la 4ta transformación y por ello los funcionarios sin excepción alguna serán evaluados y estarán a prueba durante 30 días y su permanencia dependerá de sus resultados.

Manifestó que trabajará por reducir la brecha de la desigualdad, por brindar servicios de calidad, cuidando siempre se las zonas rurales que tan olvidadas han estado y todo lo hará de la mano de los empresarios con quienes trabajará con acuerdos de cooperación siempre y cuando se las inversiones se hagan con respeto y responsabilidad y por el bienestar de las familias cabeñas y este incluye el acceso libre a las playas pues dijo, “la patria no se vende, la patria se defiende”.

Habló de tener un municipio más seguro en donde no se permiten más invasiones, en donde se dé certeza jurídica a la propiedad y a la tenencia, en donde se garantice el servicio de agua por lo que el huachicoleo de esta se terminó empezando por el cierre del pozo #4 el cual será exclusivo para el abastecimiento de la población de Cabo San Lucas.

Llamó a juntos fortalecer la identidad cabeña y reiteró su compromiso de gobernar para el bienestar de todos, sin distingo alguno, cercano y con sentido humano por lo que pondrá el alma y corazón para que la XIV Administración sea el mejor gobierno en la historia del Municipio.

Finalmente dijo, si gobernamos pensando en no mentir, no robar y no traicionar no nos vamos a equivocar, no los vamos a defraudar, la transformación de Los Cabos está en marcha.

Cabe destacar que el Presidente Municipal hizo la toma de protesta del que será a partir de hoy y hasta el 2024 su Cuerpo Edilicio mismo que está compuesto por Alondra Torres García, sindica municipal; Rogelio Alberto Tornero Carrillo, primer regidor; Irene Galindo Román, segunda regidora; Raymundo Zamora Ceseña, tercer regidor; Lucia Sánchez Juárez, cuarta regidora; Cristóbal Omar Orbe Vargas, quinto regidor; Guillermina Díaz Rodríguez, sexta regidora; José Catarino Flores Castro, séptimo regidor; Saraí Ramos Murillo octava regidora; Lince Rodríguez González, noveno regidor; Andrea Patricia Ramírez Hernández, décima regidora; Roberto Jiménez Moreno, onceavo regidor.