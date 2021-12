Dan inicio comparecencias de exfuncionarios con ex síndico Alejandro Fernández

Este lunes dieron inicio las comparecencias de los exfuncionarios con el exsíndico Alejandro Fernández Briseño, procedimiento apegado a lo que marca la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Ayuntamiento acerca del proceso de entrega recepción y se llamará a comparecer a quienes sea necesario de los funcionarios de la anterior administración municipal, así lo informó la Síndica, Alondra Torres.

Sostuvo que no es nada personal ni es capricho, solo dar cumplimiento a lo que marca la Ley Orgánica del Gobierno de Baja California Sur y en apego al artículo 30, se le solicitó al ex síndico información a como lo establece la ley.

Reiteró que este día acudió nuevamente el e funcionario y pidió apoyo y apertura para regresar con el equipo con el que trabajó para proporcionar la información solicitada, ante lo cual comentó Torres que se le dará todas las facilidades para que entregue la información.

Especificó que el artículo 30 fracción 1 dice que por lo menos se deberá a informar o poner a la vista los libros administrativos de cada gobierno en el caso sindicatura los llamados libros blancos, también le solicitó información detallada de los mismos bienes muebles e inmuebles con que cuenta el Ayuntamiento ya que no había como tal esta información.

Sin embargo, el ex síndico tendrá todos estos días para indicar donde está la información y sin problema “si no fuera así yo para no caer en responsabilidad tendré que que hacer la observación pertinente en mi conclusión de entrega recepción y ya la autoridad administrativa penal tendrá que hacer lo que a cada quien le compete”.