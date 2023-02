Inician los Juegos Estatales CONADE 2023 en Baja California Sur

Este viernes dio inicio la etapa estatal de los Juegos CONADE 2023 a partir de las 8:00 de la mañana con actividades como el béisbol y el básquetbol en las unidades deportivas de la Arena La Paz y el Estadio Arturo C. Nahl, ambos localizados en la capital del estado.

Se prevé la participación de más de 200 atletas durante esta competencia, la cual comenzó la jornada de este viernes con los encuentros entre Mulegé vs Comondú, Los Cabos vs La Paz, Loreto vs Comondú y Los Cabos vs Mulegé.

Para el sábado 4 y domingo 5 de febrero, seguirá la etapa clasificatoria de la media península con miras a buscar el selectivo estatal que se enfrentará a una gran prueba durante el próximo mes de abril, cuando inicien los regionales y los atletas sudcalifornanios se enfrenten a los estados de Durango, Chihuahua y Baja California, mismos que cerraron como punteros en los pasados Juegos Nacionales CONADE.

El tenis también será otra disciplina que estará presente para esta fase estatal de los CONADE 2023 que estará teniendo su sede en la entidad de Tabasco, este deporte tendrá su competencia entre el sábado y domingo, ahí serán alrededor de tres categorías las que tendrán su representante para la próxima etapa regional en la máxima justa veraniega.

Para el lunes 6 de febrero deberán estar conformados los primeros selectivos que tendrán que entrenar para la siguiente fase de esta gran fiesta. Mientras que las siguientes semanas continuarán con las clasificatorias otros deportes, a la par de que en los demás municipios de Baja California Sur, también habrá otros eventos clasificatorios; en el caso de Los Cabos tendrá el estatal de voleibol, sin embargo, en esta semana se determinará el rol de actividades para Loreto, Mulege y Comondú.