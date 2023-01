Inician las rondas divisionales en la NFL

Se viene uno de los fines de semana más explosivos para los amantes de la NFL con juegos que sacarán chispas en los juegos divisionales, para definir a los finalistas de conferencia que llegarán al Súper Bowl LVII en el State Farm Stadium.

Después de una semana de descanso, los jefes de Kansas City y Las águilas de Filadelfia entrarán en acción en la ronda divisional para medirse a los sorpresivos Gigantes de Nueva York, y a los renacidos Jaguares de Jacksonville respectivamente, en lo que podrían ser juegos que tengan resultados sorpresivos en la jornada sabatina.

En los juegos dominicales los encuentros se pueden considerar los más apasionantes de la temporada, ya que se miden cuatro de las escuadras más explosivas de la temporada, cuando a las 2 de la tarde se midan los Bengalies de Cincinatti visitando a los Bills en un encuentro que desde aquel terrible accidente de Damar Hamlin, quien afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro, había quedado pendiente y todos los aficionados quedaron en espera de este gran tiroteo que se esperaba entre Josh Allen y Joe Burrow.

The Divisional Round is here! Who’s winning today? pic.twitter.com/TzBdBzd5JS

— NFL (@NFL) January 21, 2023