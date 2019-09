Inician los preparativos de las Fiestas de Cabo San Lucas 2019

A realizarse del 17 al 20 de octubre con actividades deportivas, culturales y religiosas.

Los Cabos BCS., 26 Sep (Gobierno de Los Cabos). –Como parte de las acciones que la XIII Administración emplea para reducir gastos, manteniendo unas celebraciones de calidad, dignas, seguras y con tradición, la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán tomó protesta a los integrantes del Comité Organizador de las Fiestas Patronales Cabo San Lucas 2019, que se desarrollarán del 17 al 20 octubre.

Después de la toma de protesta, se realizó la primera Sesión del Comité en el edificio delegacional, donde la presidenta municipal Castro Guzmán dejó en claro que, serán una fiestas tradicionales dignas y a celebrarse en familia; una celebración donde se pedirá al santo patrono que esta temporada sea un ciclo de abundancia y salud.

“Si el año pasado lo logramos, este no va a ser la excepción; ha costado mucho trabajo que la ciudadanía entienda que no podemos invertir tanto como se venía haciendo en estas celebraciones, porque no es la prioridad el gasto; al hacer un presupuesto, lo importante es priorizar los servicios, esa es nuestra encomienda principal”, concluyó la edil.

En dicha reunión también estuvo presente el tesorero municipal, Rigoberto Arce Martínez; Víctor Ortegón Góngora, director general de Desarrollo Social; el síndico municipal Alejandro Fernández Briseño; Roberto Valadez Arce, secretario general en representación del delegado de Cabo San Lucas Óscar Leggs Castro, y en representación del padre Juvencio de la Parroquia San Lucas Evangelista, Román Sánchez Castillo; además de directores municipales y coordinadores delegacionales.

Para finalizar, se exhorta a la ciudadanía a asistir a las Fiestas Patronales de Cabo San Lucas 2019, del 17 al 20 de octubre, donde se podrá disfrutar de actividades religiosas, deportivas y culturales para toda la familia; para mayores infomes, se puede visitar la página del Ayuntamiento de Los Cabos o Delegación de Cabo San Lucas en Facebook.