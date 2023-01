¿Cómo iniciar actividad física en año nuevo?

En ediciones pasadas de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos la doctora Janet Ávila platicó lo peligroso que es iniciar una actividad física de cero a 100, una práctica común al inicio de año, ya que el corazón puede resentirse y se pone en riesgo la salud lejos de generarse un beneficio.

En esta segunda entrega, la especialista da a conocer cuál es el mejor aparato o lo más recomendable para iniciar esa actividad física con la que tanto se sueña año con año, por ello antes de recorrer los pasillos de los centros comerciales buscando la caminadora, la elíptica o la bicicleta fija para comenzar ese tan anhelado cuerpo perfecto, comentó cuál es la mejor inversión que se puede hacer en aparatos de ejercicio.

“Yo les recomendaría siempre iniciar con lo básico, que puedas tener en casa, y que te puedas llevar a todos lados, incluso si vas a salir de vacaciones o lo que sea y eso involucra unas ligas, es muy muy sencillo poder comprarte unas ligas no es nada costoso, desde 100 pesos encuentras unas ligas y podemos hacer muchísimos ejercicios de fuerza, incluso de cardio con las ligas, podemos comprar una simple cuerda, brincar, es algo bastante económico y bastante útil, tenemos nuestro propio cuerpo, un poco de mancuernas, unas desde un kilo podemos empezar, o algo más grandecito y si de plano dices yo quiero sudar, les recomendaría más la elíptica, una bicicleta fija sería una buena opción para esta temporada”.

La Dra. Ávila recomienda ponerse un objetivo no solo de una semana, si no hacer el objetivo de un cambio de vida, que es fundamental ya que fortaleciendo el sistema respiratorio ayudamos a que las enfermedades de temporada no sean tan agresivas en caso de contraerlas.

Así que este año además de sacar las maletas y usar ropa interior de diferentes colores, quizá tengamos que sacar unas ligas o unos tenis para que 2023 esté lleno de actividad deportiva.