Cerca de iniciar la construcción de la desaladora de Los Cabos

Una vez realizado el viaje número 30 a la Ciudad de México para culminar con las gestiones necesarias para la construcción de la nueva planta desalinizadora, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, señaló que esta construcción será concluida antes de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así mismo, el edil cabeño adelantó que dentro del discurso en la colocación de la primera piedra dará información importante en relación a la desalinizadora, haciendo mención de todos aquellos actores que entorpecieron los trámites viendo por los intereses personales en lugar de ver por los habitantes del municipio.

“Será muy interesante lo que diré ese día, porque ya no nos podemos callar más sobre quienes persiguen otros intereses en vez de los de los cabeños, por eso es importante decir las cosas como son (…) El mensaje es que estamos para atender los requerimientos de la población y no para perseguir intereses personales, las aspiraciones que puedan venir después, si se da o no se da, eso va a depender del trabajo que realiza cada uno, no de los golpes bajos que en este caso trataron de hacer y de los cuales vamos a dar nombres”.