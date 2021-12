Alcalde y desarrolladores iniciarán construcción de 5 mil viviendas

Al presidir el inicio actividades y colocación de la primera piedra del proyecto habitacional San Lázaro, el presidente municipal, Oscar Leggs Castro afirmó que estuvo en la Ciudad de México buscando esquemas de cómo ayudar a los ciudadanos porque no es nada más decir que se les va a sacar de los lechos de los arroyos, de la zona de invasión, sino qué lugar se les va a dar para que vivan en lugares seguros y con servicios.

Comentó el munícipe cabeño que este martes el día 77 de su gobierno e inició muy bien en este lugar, agradeció al personal del Infonavit, a la desarrolladora y quien aportó el predio para llevar a cabo este desarrollo habitacional.

“Es importante decirles que queremos que las cosa se den y no podemos limitarnos por el tema del agua, en la factibilidad del vital líquido para este proyecto fueron 2 litros por segundo, no son hoteles que se van a construir donde va gente fuera a quitarnos el agua, es nuestra gente a quien se va a construir, solamente se va a trasladar el agua aquí y por eso dijimos adelante con lo que venga porque Los Cabos necesita del apoyo de estas instituciones del infonavit y también en el Fovissste está trabajando para que los trabajadores tengan un lugar donde vivir, necesitamos también en Cabo San Lucas el compromiso de conseguir 20 hectáreas estamos en pláticas y el próximo año desarrollar 600 viviendas más en el puerto es un compromiso que hacemos ahorita y que en lugar seguro nuestra gente puedan empezar a construir su propio patrimonio”.

Al hacer uso de la palabra, Rodolfo González, del desarrollo San Lázaro, explicó que la idea de este proyecto es resultado del recorrido que han realizado durante más de 20 años de trabajo desde Guerrero Negro hasta Los Cabos y es aquí en este municipio donde identificaron la gran necesidad de un elemento básico para la sociedad que es la vivienda para la clase trabajadora.

“En 2017 nos dimos a la tarea de buscar y encontrar los elementos y condiciones necesarias para que el proyecto no fuera solo de vivienda sino que lograra mostrar una comunidad, con todos los elementos que la vida actual nos exige. Hoy después 4 años nos sentimos muy orgullosos de estar presentando este proyecto”.

San Lázaro, abundó, es un desarrollo único en su tipo en Los Cabos que permitirá crear 5 mil viviendas integradas en un máster plan perfectamente planeado en 85 hectáreas contempla vialidad primaria que recorrerá el desarrollo a manera de circuito a lo largo de esta vialidad contempla ciclo vía y parque lineal que convergen a un gran parque; la construcción de estos tres elementos permitirá conectar diferentes viviendas con espacios abiertos de esparcimiento y recreación algo tan demandado en estos momentos a partir de la pandemia.

Destacó que esta vialidad primaria conectará además a los habitantes con escuelas, clínicas, oficinas públicas, comercio local y rutas de transporte todo esto dentro del mismo desarrollo, paralelamente se realiza un trabajo conjunto con el municipio de diversas obras de infraestructura y movilidad para que se integre a la mancha urbana actual y sea referente para desarrollos de este tipo .

Informó que la inversión es por el orden de los 600 millones de pesos, se crearán múltiples fuentes de empleo a lo largo de los 6 años que durará el proyecto.

Agradeció al alcalde el interés que ha tenido por este proyecto habitacional, la voluntad de que las cosas se hagan bien, también agradeció al dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, con quien se reunieron en el 2018 para plantear este proyecto que hoy ya es una realidad y también reconoció el respaldo del Infonavit y de quien otorgó la tierra, Angel Salvador Ceseña Burgoin.

La trabajadora Maribel Rocha, reiteró que es para ella un honor ser testigo de este gran evento histórico para los trabajadores y que por fin fueron escuchadas las demandas de quienes con la aportación del 5 por ciento, del salario al fondo de la vivienda, son los legítimos dueños y demandantes del Infonavit.

Dijo que el Infonavit ha dado todas las facilidades para realizar esta gran obra, tras resaltar que por muchos años los trabajadores han padecido la falta de oportunidades para tener una vivienda digna a costos accesibles, proyecto que no hubiera sido posible alcanzar sin la coordinación de una serie de factores, personas y políticas públicas sobre sobre todo de la decisión política del alcalde Oscar Leggs Castro para dotar de una esperanza real y accesible a quienes con su esfuerzo y talento contribuyen para que Los Cabos sea un destino de clase mundial.

San lázaro se convertirá en la primera etapa de 1, 500 viviendas en el gran proyecto de los trabajadores de México, impulsado por la organización sindical y la voluntad comprometida del dirigente nacional Isaías González Cuevas, derivado de una propuesta de la CROC en el consejo de administración del Infonavit.

Con estas acciones en tiempos tan difíciles “somos testigos de que las cosas se pueden lograr con unidad y dedicación, reconocer a quien aportará el terreno con un precio preferencial”.

También agradeció a los técnicos que se han certificado y comprometido que no se construya nunca más en una zona de alto riesgo, estos resultados de la voluntad política de los gobernantes en favor de la ciudadanía, de los trabajadores, como lo viene haciendo el gobernador, Víctor Castro Cosío .

“Los trabajadores nos sentimos contentos y felices de por fin ver cristalizado ese derecho humano de una vivienda digna y habitable, de un patrimonio propio, es un indicador en esta línea de resultados tenemos que mantenernos porque somos una central comprometida”.

El representante del sindicato de la CROC ante el Consejo del Infonavit, Rafael Salgado, planteó que ha sido testigo del crecimiento, avance y desarrollo de este proyecto habitacional y que no fue posible avanzar hasta que llegó la voluntad política con el alcalde Oscar Leggs Castro.

Mencionó que tuvo la oportunidad de estar en la Asamblea general de Infonavit, donde el director general del Instituto planteó la idea de que la vivienda no es una mercancía los hogares no deben ser el activo sujeto a especulación, el derecho a una vivienda es un derecho humano y es el más elemental en esas libertades creemos que esta oportunidad en donde este desarrollo está hecho para los trabajadores que no han tenido oportunidad de ejercer crédito porque las casas que se hacen aquí no son al precio que les alcance y este es el compromiso que se hizo aquí de la gente que aportó el terreno a precio accesible, los empresarios de otorgar vivienda de calidad, y la voluntad política de quien gobierna hoy, pasará a la historia como promotor vivienda y por supuesto al dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, comprometido con la demanda de los trabajadores.