Iniciativa ciudadana invita a donar alimento para personas vulnerables

Daniela Pérez

LaPaz.-Desde hace alrededor de un mes, Ketza Ramírez, residente de la colonia Antares en la ciudad de La Paz, inició una colecta entre sus vecinos para apoyar a sectores que se encuentran en una situación crítica ante la crisis económica, principalmente a madres solteras desempleadas y adultos mayores.

Este gran esfuerzo ciudadano ha logrado recolectar 50 despensas aproximadamente, mencionó, pero esto es producto de la donación de cada uno de los vecinos y amigos, que de acuerdo a sus posibilidades, contribuyen para armar estos apoyos alimentarios.

“Yo sé que es muy difícil porque quien apoya hoy, mañana ya no va a poder, o la siguiente semana, o de plano ya no va a poder, o hay quienes sí me siguen apoyando desde que empecé, pero es muy difícil convencer a la gente de que en otros lugares sí están pasando hambre, necesitan meterse a ver cómo está la situación de las personas e involucrarse realmente para que vean que sí hay quien la está pasando muy mal”, añadió.

Señaló que hay personas que tienen un empleo y sueldo fijo y deberían ayudar a aquellos que no tienen ningún ingreso seguro, “los trabajadores de gobierno, médicos, enfermeros, maestras, personal de CFE, que siguen ganando un sueldo fijo, ellos pueden aportar algo, y no digo que a mí, a cualquier persona que vean en la calle que lo necesita, porque en La Paz hay muchísima hambre”.

Mencionó que actualmente no sólo son las colonias que se encuentran en las periferias de la ciudad las que están pasando por momentos difíciles, sino que en colonias como Centro, Miramar, Santa Fé, entre otras, hay personas de la tercera edad que necesitan mucha ayuda.

Finalmente, invitó a la ciudadanía en general a que aporte a esta iniciativa ciudadana y puso a disposición su número telefónico, 612 169 6694 para contactarla, o su facebook “Mexi ramirz”, ya que ella se encuentra en disponibilidad de acudir a cualquier lugar para recoger la ayuda alimentaria que las personas deseen donar.