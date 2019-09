Iniciativa de Amnistía reconoce realidad que no todas las personas recluidas son culpables: Charlene Ramos

“No es para liberar a delincuentes. Pero si para ver por mujeres recluidas por aborto, entre otros casos que tendrían que ver con la iniciativa”, destaca la Consejera Estatal de Derechos Humanos

San José del Cabo.-Charlene Ramos, consejera estatal de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que con relación a la iniciativa de Ley de Amnistía, como concepto le parece prudente al reconocer una realidad del país, en la cual no todas las personas que están en prisión son culpables de los delitos por los cuales se encuentran recluidas y la realidad es que quien no tenga dinero para pagar un abogado, o una buena asesoría legal, son los que terminan en prisión.

‘’La iniciativa como concepto me parece que es prudente, se reconoce una realidad del país en la cual es innegable que las personas que tenemos en prisión, no todos son culpables de los delitos por los cuales se encuentran recluidas, la realidad en este país, quien no tiene dinero para pagar un abogado o asesoría son los que acaban en prisión’’.

Reiteró que la amnistía lo que hace es reconocer esa realidad que se vive en el país y además reconocer en específico, en el caso de las mujeres que están detenidas por cuestiones de aborto.

‘’Esa es otra razón por lo que me parece una iniciativa conceptualmente correcta, se debe entender que la amnistía no es para sacar delincuentes, obviamente se tendrán que analizar las situaciones y lo que me parece bien es que esta iniciativa no podrá beneficiar a personas que estén detenidas por el uso de armas de fuego y por delitos graves”.

Detalló que hay muchas personas que no deberían estar en prisión como las mujeres que están detenidas por aborto, muchos indígenas que no tuvieron la oportunidad de una defensa legal.

‘’Es también cosa de reconocer que no podemos permitirles salir y que se reincorporen a la sociedad, tiene que haber un programa bueno de readaptación social que les permita salir de esta experiencia traumática de estar en prisión por un delito que no ameritaba que estuvieran detenidos’’.