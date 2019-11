“Iniciativa de ley afectaría a un sector importante de los sudcalifornianos” Leonel Cota

San José del Cabo.- Leonel Cota Montaño, subsecretario de Prevención, Planeación, Protección Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó en entrevista con CPS Noticias que con respecto a la iniciativa de ley de movilidad, ésta afectaba un sector muy importante de los sudcalifornianos, sería como ponerles dijo, “el pie en el cuello con la supuesta modernidad”. Por lo anterior, dijo felicitar a los diputados que votaron en contra de la ley de movilidad

‘’Lo digo de manera pública y privada, la iniciativa de movilidad me parecía que afectaba a un sector muy importante de sudcalifornianos que han desempeñado toda una vida, una tarea vital para el estado; por eso, felicito a los diputados que votaron en contra. Me queda claro que no se le puede poner el pie en el cuello a ningún sector económico con la supuesta modernidad’’.

Dijo que la muestra la dieron los trabajadores del transporte, quienes estuvieron día y noche en el Congreso.

‘’Y en contra no hubo nada, sólo los que en algún momento llevaron los políticos, pero lo cierto es que tenía una afectación para un sector, independientemente de que se modernice, se mejore, pero esto no se puede hacer en contra de todos los que se han desempeñado toda una vida en el transporte’’.

Finalmente externó solidaridad con los transportistas y que ahora la tarea es mejorar el transporte para los sudcalifornianos.