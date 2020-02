Iniciativa para crear Fiscalía General en BCS es irresponsable: Daniela Rubio

La Paz.- La diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Daniela Rubio Avilés, calificó como irresponsable la iniciativa de diputados de Morena de pretender crear la Fiscalía General del Estado y sustituir al actual titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya, de quien dijo sí ha dado resultados desde su llegada al cargo.

Expuso que uno de los artículos transitorios de dicha iniciativa, que fue presentada el martes en el Congreso del Estado, marca como límite el 15 de diciembre para nombrar al Fiscal General del Estado; sin embargo, dijo, “no se puede corregir lo que estaba funcionando”, refiriéndose al procurador del Estado, Daniel de la Rosa Anaya. Sostuvo que es “un error” cambiarlo porque sí ha dado resultados y es “evidente el orden público y la reducción de los delitos de alto impacto”.

Pidió no politizar el tema, es decir, cambiar a un funcionario que puso el titular del Ejecutivo del Estado cuando sí había resultados a la vista.

Dijo que, si los legisladores de Morena querían resultados, deberían de reconocer el trabajo y ratificar al actual Procurador de Justicia como Fiscal General.Rubio Avilés afirmó por otro lado, que la iniciativa es un “Frankenstein”, es decir, está revuelta con muchas partes, y es más de forma que de fondo.

En el caso de la Fiscalía contra Delitos Electorales no se puede tener a un Fiscal por cinco años como sugiere la iniciativa, sino que éste debe ser solamente por cada proceso electoral, es decir, sólo debe ser por un año; y, en el del Fiscal Anticorrupción ya está legislado, sólo falta su elección.Finalmente señaló que no todo el contenido de la iniciativa se tiene que aprobar, la estudiarán y no descartó que sea desechada, ya que no permitirán que se base en cuestiones políticas.