Inicio accidentado en el Gran Premio de Gran Bretaña

AFP

Tras el Accidente, los pilotos involucrados en el accidente Guanyu Zhou, Russell, Ocon, Albon y Tsunoda se han tenido que retirar tras apenas dos curvas del Gran Premio de Gran Bretaña. La salida ha sido tremenda.

El Gran Premio de Gran Bretaña, décima manga del Mundial de Fórmula 1, fue interrumpido este domingo poco después de la salida debido a un accidente que implicó a varios pilotos.

Según las primeras imágenes, cerca de la primera curva, las monoplazas de Pierre Gasly (AlphaTauri), de George Russell (Mercedes) y de Zhou Guanyu (Alfa-Romeo) entraron en contacto.

El monoplaza de Zhou Guanyu terminó su carrera al otro lado de las barreras de seguridad, contra les cercas que separan la pista de los espectadores.

El tailandés Alexander Albon (Williams) y el francés Esteban Ocon (Alpine) también estuvieron implicados indirectamente en el accidente, con el primero de ellos acabando contra las barreras, cuando intentaba ralentizar.

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU

— Tanya 🧚🏾‍♀️ (@Taaaanxo) July 3, 2022