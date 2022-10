Inició el torneo de pesca Bisbee’s Los Cabos Offshore

La mañana de este viernes inició el “Bisbee’s Los Cabos Offshore“, el torneo internacional más importante de pesca en México con 184 equipos, rebasando con ello, la meta establecida por los organizadores de 2 millones de dólares, en palabras de Clicerio Mercado, coordinador del torneo, mismas que dio a conocer en el enlace en vivo que realizó el profesor Oscar Leggs Castro, presidente municipal de Los Cabos.

“Rebasó la meta de los 2 millones de dólares, fueron $2´182,750 dólares, es un inicio excelente y como ha estado habiendo muchos ejemplares esperemos que las capturas, como hemos dicho siempre, no se trata de pescar mucho, se trata de pescar los grandes”.

En cuanto al Torneo Bisbee´s Black n Blue se comentó lo siguiente:

“Es la edición #42 y esperemos, si este es el termómetro (refiriéndose al torneo Bisbee´s Off Shore, considerado el torneo pequeño) muchísima de esta gente se quede, más la que falta por llegar, quiero que sepan que este torneo ya reunió pescadores, hay 4 equipos de Japón, en este, equipos de Baja California, hay 3 de Sinaloa, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en fin muchas ciudades de México, está creciendo la popularidad de la pesca deportiva en México en Los Cabos así que vamos muy bien”.

En su transmisión en vivo, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs comentó algunos avances en tema deportivo y de instalaciones que han estado llegando hasta su buzón de sugerencias

“Viene un Polideportivo para Los Cabos, ya lo traemos por ahí, listo para iniciar ya en el próximo ejercicio fiscal”.

El disparo inicial en esta ocasión corrió a cargo de Flora Aguilar ,esposa del presidente municipal Oscar Leggs, quien pronunció unas palabras acerca de la campaña “Si te tocas, no te toca”, e invitó a hacer conciencia no solo en octubre, si no que todo el tiempo hay que estar pendiente de cualquier anomalía haciendo la exploración. Habló de su experiencia con el áncer y de cómo es un caso de éxito en la detección a tiempo y que gracias a eso pudo vencer la enfermedad.

Es así cómo se inició este gran evento de pesca que forma parte de la temporada alta en los torneos de pesca en el destino de Los Cabos.