Inoperables sillas anfibias por falta de salvavidas

Actualmente la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) tiene a su disposición, 5 sillas consideradas anfibias, lo que enmarca al destino turístico como un referente de playas no solo en excelencia ambiental, sino también en accesibilidad y mobiliario inclusivo.

Sin embargo el coordinador municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) Jorge Alonso Meza Núñez en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos expresó que el tema de sillas híbridas o anfibias es de suma importancia para Zofemat, sin embargo, se debe aumentar el número de guardavidas para su operación.

“Ese es un tema que nosotros queremos abundar ya que no solamente es el tema de las sillas por que también hay que tener mas guardavidas nosotros en ese aspecto hemos batallado un poco la verdad por que tenemos que tener que sean certificados que cuenten con algunas certificaciones no nada más ahí está la silla súbanse y que les vaya bien, no hay que tener personal adecuado por si se llega a suscitar algún incidente”.

Las sillas anfibias o híbridas están adaptadas para que las personas con discapacidad motriz se metan al agua, las llantas laterales son más anchas con el fin de facilitar su paso por la arena sin enterrarse, además, tienen una rueda adicional en la parte de adelante que brinda mayor estabilidad, incluye flotadores en los reposabrazos y se complementan con el uso de chalecos salvavidas Jorge Alonso coordinador municipal de zofemat refiere que este proyecto lo deben tener al 100% para garantizar un buen servicio.

“Queremos dejarlo al 100% y por eso nos estamos esperando un poquito más para traer todas las sillas anfibias por que la verdad por que no queremos tener ningún detalle en las sillas no queremos arriesgarnos con eso y solamente salir y decir que tenemos esto, que tenemos aquello nada mas por tratar de pararnos el cuello, no es así de verdad, estamos en pláticas de adquirir más sillas nuevas la verdad esas sillas no se dieron el mantenimiento adecuado por el tema de la pandemia que se dejaron de usar se dejaron abandonadas por que no se usaban, pues”.