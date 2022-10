Inseguridad de otros estado afecta a Los Cabos

El delito de extorsión es una problemática que ha aumentado con la evolución de las tecnologías de la información, conducta que consiste en obligar a la persona, a través de la intimidación o violencia psicológica a realizar u omitir algún acto con ánimo de lucro, debido a las faltas de estrategias de otros estados de la república, así lo señaló Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre del año 2021 se registraron 62 casos de extorsión en el estado de Baja California Sur, en cambio, en comparación al mismo periodo pero del 2022, fueron 127, es decir, el doble.

Es preciso señalar que, esta problemática específicamente no se desarrolla en el estado, sino de otros puntos del país, principalmente de los Centros de Reinserción Social, donde carecen de estrategias para evitar que las personas privadas de su libertad tengan un teléfono celular en el interior de un penal, así lo expresó el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, quien agregó lo siguiente:

“Los delitos de extorsión hay que aclararlo, estos son por llamadas telefónicas, no es un delito que se genera aquí, no es un delito porque haya un problema de infraestructura o de delito en la ciudad. Estos se suscitan de una llamada telefónica de un Cereso (Centro de Reinserción Social) del país que extorsionan a los ciudadanos que está aquí. Es un problema que se está suscitando por la falta de estrategias de otros lugares del país, que está permitiendo que en un cereso, un reo tenga un teléfono para extorsionar”.

Anteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); al igual que otras instituciones, se han encargado de brindar pláticas o talleres a la ciudadanía, principalmente a los empresarios, quienes son el blanco mayormente de estos delincuentes.

Por ejemplo, las integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) en Los Cabos, tuvieron un taller dinámico con personal adscrito a la dependencia en mención, con el objetivo de abordar temas referentes a las formas de extorsión y cómo prevenir ser víctimas.

“¿Qué podemos hacer?, número uno, continuar diciéndole a las personas que no se envuelvan en una llamada telefónica que no conoces y que es una llamada de extorsión, cuelga. Hay acciones por gobierno del estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, nosotros como Consejo Coordinador de Los Cabos, todos están realizando campañas y tratan de hacer campañas para que las personas no se enganchen”.