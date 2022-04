Insoportable el mal olor de la planta de tratamiento de Fonatur

Mediante redes sociales comerciantes de la zona centro de San José del Cabo denuncian que planta de tratamiento de aguas residuales, operada por Fonatur ubicada en el boulevard Antonio Mijares, ha desprendido olores fétidos desde hace varios años provocando que la afluencia de turistas por la zona sea mínima.

Por su parte los restauranteros informaron que incluso muchos de los comensales se retiran sin pagar la cuenta o consumir por esta desagradable situación, que provoca que sea imposible degustar alimentos.

Transeúntes y comerciantes expresaron sus molestias ante las cámaras y micrófonos de este medio informativo como la ciudadana Beatriz, quien comenta que no es manera de recibir a los visitantes y que esta problemática tiene años.

“Esto es de años no es de ahorita ya tiene años este aroma pasa uno en el carro con las ventanas abajo esta pero la cosa así que ya no se puede con este aroma”, continúo.

Por otro lado el señor Víctor refiere que los mismos servidores de Fonatur se deben de sentir inconformes con su desempeño laboral y que desde la dirección de esta dependencia y los colaboradores deben de cambiar su manera de trabajar para dar resultados a la ciudadanía.

“Huele muy mal que no se han manejado filtros de desagüe filtros para combatir lo que se acumula y no se ha inspeccionado con algún cloro equis quitar esos olores por ese lado yo pienso que el mismo Fonatur debe de estar inconforme con su trabajo y estando inconforme con su trabajo tampoco a hecho nada por mejorarlo”, expresó Víctor Manuel, empleado de la zona.

Sin embargo los comerciante del lugar tal como Erika Corral, son los más afectados ya que al tener un restaurante cerca de la planta provoca que los comensales pasen de largo sin el interés de consumir por los “olores desagradablemente horribles” o al momento de consumir los alimentos simplemente se les revuelva el estómago.

“Ya tenemos dos semanas o yo creo que esta ya va para cuatro que es una pestilencia horrible como que tiene horarios no se empieza a oler a las seis de las mañana a las doce a las cuatro a las seis siete y es cuando el turista está caminando y este son unos olores desagradablemente mal tengo aquí prendido diario romero, inciensos y todo para poder evitar y que el cliente trate de oler algo diferente la verdad se me ha parado mucha clientela de que los clientes se paran por el mal olor no pueden comer se les revuelve el estómago incluso hasta nosotros de estar respirando todo el tiempo este mal olor ya estamos hartos de que no puedan hacer nada”, finalizó diciendo Erika Corral, comerciante de la zona.