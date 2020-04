Insostenible la producción agrícola ante contingencia

Las localidades del estado se encuentran en su mejor producción del año, sin embargo, no tienen clientes al mayoreo y sus exportaciones se han reducido al mínimo

Daniela Pérez

Durante la contingencia y con la suspensión de actividades turísticas, la producción en las comunidades agrícolas de los alrededores de la ciudad de La Paz se ha vuelto insostenible debido a que sus principales ventas eran por parte de restaurantes y hoteles, mismos que ahora tienen restricciones y suspensión en sus servicios, mencionó Eliseo Gastélum Camacho, comerciante y presidente de la Unión de Comerciantes La Paz, “desde que cerraron los restaurantes y hoteles se ha visto una gran disminución en el consumo de frutas y verduras”.

Así mismo, señaló que derivado de esta situación, la exportación de frutas y verduras a otros estados también disminuyó, “las personas que están acostumbradas a enviar al Norte del estado a través de exportaciones, se ha visto muy disminuida su venta”.

Mencionó que la crisis se ha extendido hasta los campos ante la baja demanda de estos productos, “es que es una cadena, desde el productor, el agricultor, hay cultivos que se están perdiendo porque no se están levantando, todo porque no hay consumo, entonces la verdad sí está duro esto, porque no están obteniendo recursos para solventar la producción”.

Señaló que algunos agricultores están aportando todo ese producto que no se está vendiendo al DIF, sin embargo, otros tantos están perdiendo sus cultivos, “mucho agricultor está aportando al DIF, pero otras personas de a tiro no están levantando su cultivo y se está quedando en la planta, vaya”.

Finalmente, externó que es una situación lamentable ya que existe muy buena producción en las localidades, misma que no está siendo aprovechada, “hay muy buena producción en la zona local, Los Planes, El Carrizal, Todos Santos, Pescadero, tienen producción de chile, tomate, pepinos, calabacitas, Conquista Agraria, Ciudad Constitución, ahorita hay muy buen tiempo de producción pero no se está vendiendo”.