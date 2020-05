Insostenible superar crisis sólo redistribuyendo gasto: Cuevas

Notimex.- Es insostenible apostar a superar la crisis económica sólo con gasto público y su redistribución, sostuvo la diputada federal Gabriela Cuevas e insistió en promover el desarrollo de las empresas y atraer la inversión.

En entrevista con Notimex, expuso que incentivar el crecimiento del país no tiene que ser únicamente con recursos públicos, ya que la conformación del presupuesto no volverá a ser igual cuando se está frente a una crisis que no se ha visto en décadas.

La también secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados destacó que se espera una mejora en la economía con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin embargo, como ocurre en el mundo, los únicos sectores que podrán aprovechar los beneficios serán las grandes empresas.

Ante ello, Cuevas Barrón planteó revisar los tratados internacionales para capacitar y apoyar a pequeñas y medianas empresas, a fin de que puedan tener capacidad de exportación y abrirse a otros países.

“Se tiene que revisar el marco de tratados internacionales, el T-MEC. Requerimos una estrategia para las pequeñas y medianas empresas y que se generen estrategias de protección, de lo contrario no serán beneficiadas por el T-MEC. Se tiene que hacer una revisión más ambiciosa de lo que hasta ahora se ha hecho”, opinó.

Asimismo, la diputada por Morena propuso crear seguros de desempleo, una política de ingreso básico universal, garantizar los empleos y poner en alto que las prioridades en lo que resta de 2020 deben ser salvar la salud y la vida de los mexicanos y que ninguno sufra hambre.

Gabriela Cuevas explicó que contar con una estrategia de corto, mediano y largo plazos implica analizar cómo está gastando el gobierno para ser más competitivo a nivel regional y global.

Asimismo, insistió en adecuar el marco normativo y políticas públicas para atraer inversión, generar empleos y favorecer el intercambio tecnológico. “Apostar al área presupuestal es una visión reducida de las posibilidades, es sólo uno de los componentes en los que debemos trabajar”, reiteró.

La legisladora se pronunció por mantener el programa de austeridad sin sacrificar la operatividad del gobierno en ninguno de sus niveles, ya que pensar que únicamente el presupuesto o ajustes a éste salvarán más del millón de empleos que están en riesgo es no entender la dimensión del problema.

En este sentido, indicó que es necesario entender que México es la decimoquinta economía del mundo. “Pareciera que estamos hablando de una de las economías más pequeñas del planeta”, lamentó.

Puso en claro que es posible atraer la inversión tanto local como extranjera, si se aprovechan las ventajas de la ubicación económica, política, geográfica, como han hecho otros países.