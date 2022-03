Inspección Fiscal de Los Cabos no permitirá actos corruptos

Samuel Cisneros Peruyero, ex director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Los Cabos (DIF) y hoy titular de Inspección Fiscal, dio a conocer que realizará un diagnóstico detallado para conocer las condiciones en las que se encuentra la dependencia, dejando en claro que no permitirá actos corruptos y no entrará en dimes y diretes, su función es la de trabajar conforme a las normas; así mismo dijo que sí Mario Celaya tiene pruebas de lo que dice deberá llevarlas ante las instancias correspondientes.

Explicó que debido a la confianza que le mostró el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, es que fue removido del DIF de Los Cabos para formar parte del área de Inspección Fiscal, por lo que esta realizando una valoración de las operaciones de la instancia municipal.

“Por instrucciones del Presidente Municipal tiene que ser un trato de calidad y calidez a todas las personas que lleguen a realizar su trámite, consideró que tendría que hacerse el diagnóstico y entrar a contraloría, debido a que ellos son quienes van a determinar, sí algo se hizo mal o bien, yo sólo vengo a cumplir con lo que se me ha indicado y que es trabajar de la manera correcta”.

En cuanto a las declaraciones que hiciera Mario Celaya, ex director de Inspección Fiscal, sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades cometidas por algunos funcionarios de esta administración, dijo lo siguiente:

“Nos dirigimos bajo el concepto de la 4 T, que es no mentir, no robar y no traicionar; vamos hacer el diagnóstico y valorar a las personas que están laborando con nosotros, no vamos a tolerar algún acto de corrupción”.

Subrayó que los comentarios de Mario Celaya los desconoce, dejando en claro que si él tiene pruebas las haga llegar a las instancias correspondientes.

“No me gustaría entrar en dimes y diretes, porque yo no estoy para eso, estoy para cumplir con la función que me fue determinada”.

Concluyó diciendo que este gobierno viene de un proyecto el cual el Presidente de la República ha sido muy determinantes y que estamos para hacer una verdadera transformación.