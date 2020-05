Instalan lavamanos comunitarios en hospitales de CSL

Los Cabos. – Con la finalidad de apoyar a las instituciones de salud del municipio y cumplir con las recomendaciones de higiene, sobre todo ante la importancia del lavado de manos para prevenir la propagación del coronavirus, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (Oomsapas), inició un proyecto de lavamanos comunitarios en la clínica del IMSS y en el Hospital General de Cabo San Lucas.

Al respecto, el gerente del Organismo en la delegación sanluqueña, Francisco Galicia López mencionó que dicho proyecto se logró concretar gracias a la buena disposición del personal administrativo de las clínicas, quienes dieron todas las facilidades para la instalación de los lavamanos, gracias a los que cada usuario que tenga la necesidad de ingresar o salir de la clínica, tiene a su disponibilidad un lavamanos con agua limpia y jabón biodegradable.

Galicia López también explicó que estos lavamanos cuentan con un sistema que permite que el agua pueda ser reutilizada en riego para plantas y áreas verdes.

En respuesta, el subdirector del Hospital No. 26 del IMSS, Dr. Carlos Murrieta, dijo que el lavado de manos es indispensable y que espera que se haga una costumbre el tener una higiene de manos permanente; asimismo, agradeció la iniciativa del gobierno de Armida Castro, por emprender acciones que no requieren de grandes recursos, pero que sí son de mucha utilidad para las personas en esta etapa de contingencia sanitaria.

Por su parte, la directora del Hospital General de Cabo San Lucas, Dra. Ana María Avilés García aseguró que el lavamanos instalado por Oomsapas llegó oportunamente, ya que el Hospital General fue nombrado “Hospital Covid”, para canalizar a todas las personas que presenten síntomas para su seguimiento; aseveró que no pudo haber una mejor iniciativa que contar con un lavamanos a la entrada del hospital, garantizando con esto que la ciudadanía cuente con lo indispensable para un correcto lavado de manos y así buscar disminuir la propagación del virus.

Por último, es importante resaltar que se está trabajando de la mano con la Dirección de Cultura del Agua y la Dirección de Operación y Mantenimiento, para poder extender el programa de lavamanos comunitarios a otras instituciones de salud en el municipio.