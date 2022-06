Instalan mesa de trabajo para electrificación de San Juanico

El gobernador Víctor Castro Cosío presidió la instalación de la mesa de trabajo en la que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Gobierno del Estado y del municipio de Comondú, buscarán las mejores alternativas para cumplir en el corto plazo con la introducción del servicio de energía eléctrica a la comunidad de San Juanico.

Acompañado por la alcaldesa de Comondú, Iliana Talamantes y del subgerente de Planeación- Construcción de la CFE, Felipe Vargas Arellano, el ejecutivo estatal calificó como una prioridad la electrificación de San Juanico.

“No es una promesa, vamos a ahorrar y hacer todo lo que se tenga que hacer para llevar a cabo esta obra. No me interesan obras de relumbrón, me interesa responder a las comunidades”, dijo.