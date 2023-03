‘No somos la instancia, pero son bienvenidos’, CROC CSL

David Illedra, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, dio a conocer su postura referente a la manifestación que realizaron en días pasados vecinos de la colonia Flores Magón, en Cabo San Lucas.

De acuerdo con el representante del sindicato, los ciudadanos y sobre todo los agremiados a la CROC, son libres de realizar manifestaciones, sobre todo cuando se tratan de temas que afecten a la clase trabajadora. Como es el caso del presunto fraude de terrenos que sufrieron los vecinos en el año 2003, cuando se les vendieron predios con un valor de 28 mil pesos.

La CROC señaló que ellos no son la instancia correspondiente para ayudarlos a resolver el problema, pero que si los ciudadanos afectados creen que ellos pueden ser la vía para lograr una resolución favorable, con gusto ellos los reciben para buscar las alternativas a la solución.

“Como bien lo comentas, tuvimos una manifestación dentro de nuestras instalaciones, la verdad todos son bienvenidos. En su tiempo todos eran trabajadores afiliados a la CROC , yo vi algunos músicos y camaristas que yo no conocía, ellos eran los más duros dentro de la manifestación. Pero también vimos compañeros de toda la vida , los cuales me comentaron que se vinieron a manifestar a las oficinas por recomendación de otras personas. Yo les comento que si ellos creen que si se vienen a manifestar aquí, les va ayudar a resolver su problema, claro que son bienvenidos, no tenemos ningún inconveniente”.

El sindicato ha estado al tanto del problema que enfrentan los ciudadanos, por lo que puso a su disposición su área legal para asesorarlos y apoyarlos a resolver el supuesto fraude que cometió el ex dirigente de la CROC.

“También es importante canalizarlos, comentarles que jurídicamente nosotros como CROC no podemos ayudarlos. En su momento un ex dirigente que era el encargado en Cabo San Lucas, que era Fernando Díaz, vendió unos terrenos a título personal y yo pedí que me mostraran los recibos que les dieron, algún contrato. Realmente no existe un contrato que él les haya realizado entre los compañeros y el ex dirigente. Les dijimos que cuentan con nuestro apoyo, nuestras compañeras del jurídico que se encuentran enfocadas dentro de los contratos colectivos, las estuvieron apoyando en su momento”.