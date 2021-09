El Instituto de la Mujer no desaparecerá, será fortalecido: Víctor Castro

El gobernador electo, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que su gobierno dará todo el respaldo a las políticas públicas a favor de las mujeres y por supuesto que no desaparecerá el Instituto Estatal, al contrario será fortalecido, en el caso del Ayuntamiento de La Paz, hay una propuesta administrativa que la alcaldesa electa la está valorando.

Indicó Castro Cosío que recién sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann y se va a fortalecer este instituto a nivel estatal.

“Hay una propuesta en el municipio de La Paz administrativa técnica pero la están valorando, le corresponde al ayuntamiento de La Paz dar la respuesta, en el caso del gobierno del estado vamos a trabajar para fortalecer el Instituto estatal de atención a las mujeres creo que toda la gente va a entender que no hay transformación si no atendemos a las mujeres, si no vamos juntos mujeres y hombres”, sostuvo.