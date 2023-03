INSUDE reprenderá a entrenadores acusados de maltrato si resultan culpables

Luego de las denuncias realizadas por padres de familia en las que aseguran que sus hijos son, presuntamente, víctimas de maltrato por parte de algunos entrenadores de clavados en el Gimnasio de Usos Múltiples en La Paz “Emilio Mendoza Mouet”, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Gilberto Garciglia Higuera dio la postura de la dependencia sobre ese tema.

El titular del máximo órgano del deporte en la media península fue muy enfático diciendo que se buscará armonizar la convivencia entre los jóvenes deportistas y los entrenadores, ya que ellos son el principal vínculo para que el semillero obtenga los resultados que actualmente tienen aunado a las representaciones nacionales e internacionales.

Aseguró que están al pendiente del caso, tomarán cartas sobre el asunto, pero antes de sancionar a los involucrados, harán una evaluación con profesionales para dictaminar el hecho, posterior a eso, dará paso a hacer los cambios correspondientes para que los niños sean atendidos con calidad.

“Estamos tomando cartas en el asunto y si descubrimos que realmente es alguien, se tendrá que ir, no va habrá de otra. Aquí no estamos protegiendo a nadie, pero no podemos cometer una injusticia, no sin antes atender a un profesional evaluar, sobre todo, escuchar ambas partes para tomar un juicio”.