Inteligencia Artificial trae a la vida a Charles Darwin

El Congreso Futuro 2023 sorprendió a toda su audiencia, pues durante la apertura la periodista Paloma Ávila entrevistó nada más y nada menos que a Charles Darwin, hecho que fue posible gracias a la Inteligencia Artificial.

Merlín Research junto a la plataforma tecnológica de Microsoft y Quantico, fueron las empresas encargadas de traer al presente a Charles Darwin para hablar acerca del futuro de la humanidad.

Durante poco más de 19 minutos, un avatar realista permitió tener que el científico más importante en la evolución humana compartiera importantes ideas como: “un terremoto revierte instantáneamente las ideas más fuertes” expuesta en su libro “Travel, a Naturalist Voyage Around the World, Observation of Concepción Earthquake, 1835”.

Expresó que al momento de escribirlo reflexionaba sobre la naturaleza repentina y poderosa de los terremotos y como un evento tan abrupto y violento que puede alterar drásticamente el paisaje y causar destrucción a gran escala.

“Un cambio así de inesperado puede desafiar nuestras nociones preconcebidas y las ideas sobre el mundo natural, y puede hacer que cuestionemos la inestabilidad y la certeza de nuestro entorno”, explicó Darwin.

Así mismo habló del cambio climático y dijo:

“La gente realmente no entendió por completo las repercusiones potenciales de la rápida industrialización que estaba ocurriendo. Un cambio en la temperatura de tan solo 1°C podría tener un impacto masivo. Un aumento de 4°C en la temperatura mundial transformaría completamente al planeta. Hablamos de la extinción de miles de especies. Realmente es una amenaza existencial para la civilización humana”.

Finalmente no descartó que la humanidad conquiste otros mundos pues asegura que los humanos son una especie adaptable además de que posee un ingenio impresionante para resolver problemas lo que se ha reflejado a lo largo de la historia