“Interpone amparo Desarrollo Palmilla por revocación de licencia en caseta”, Síndico

San José del Cabo.- Mario Alejandro Fernández Briseño, síndico del XIII Ayuntamiento de Los Cabos reveló que por medio de redes sociales les informó la regidora Tabita Rodríguez que el Desarrollo Palmilla ha interpuesto un amparo en contra de la revocación de la caseta que solicitaron por medio de la dirección municipal de Planeación y Desarrollo Urbano, sin embargo indicó que a la dependencia no ha llegado ninguna notificación, pero apenas llegue, señaló, se mantendrán firmes en no permitir dicha obra que podría estar limitando o eliminando el paso libre a una playas de Los Cabos.

“Debemos recordar que por parte de Sindicatura se suspendió dicha obra porque nos dimos cuenta que no contaba con todos los trámites correspondientes, sin embargo el dictamen que presentó la propia Regidora va en el sentido que se considera que con la caseta se va a bloquear el acceso o limitarlo, aunque vienen siendo suposiciones, pudiera ser por eso el amparo, que, reitero, son suposiciones y no es un hecho concreto ni tangible realmente sino que son suposiciones de lo que podría pasar si se construye la caseta, pero nosotros no vamos a permitirlo de ninguna manera”.

Señaló que por parte de Sindicatura tocará responder al amparo como lo han hecho hasta ahora teniendo un buen resultado en cuestiones jurídicas, indicando que finalmente será un juez quien determine al final la situación. Aclarando que hasta el momento no se ha notificado a Sindicatura de dicho amparo.

“Por supuesto invitamos siempre al diálogo para evitar irnos a litigios, sino buscar siempre el mejor resultado para el pueblo. Este amparo no se ha notificado a ninguna de las áreas porque esperamos que esta semana llegue la notificación por parte del abogado federal; sin embargo el Ayuntamiento seguirá firme en que no se bloquee ni se limite el acceso a ninguna de las playas”.

Por último aclaró que dicho amparo es derivado por el tema de la obra de la caseta, no del tema de la remoción de la pluma, dicho acto que señaló, realizó la Alcaldesa en conjunto con el desarrollador.

Al respecto, la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro indicó que su administración seguirá luchando por el acceso libre a las playas para todos los ciudadanos.

“Contra ellos mismos deberían de ampararse desde mi punto de vista, ya que es un derecho de cualquier ciudadano tener acceso libre a cualquiera de las playas; si hicieron un acuerdo con la pasada administración por las razones que hayan sido, yo creo que imperaba el sentido común, las playas se tienen que abrir, es otra historia que estamos viviendo en el tema de seguridad así como en la administración pública, la playa es de los ciudadanos y si ellos se amparan, nosotros también podemos hacer lo mismo, para ir y hacer nuestro lo que finalmente es nuestro. Palmilla tendrá que entender que para llevar una buena relación con los habitantes de Los Cabos, tiene que respetar primero los derechos de los habitantes y para eso estamos todos juntos en este tema”.