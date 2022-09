Intimidan e intentan desalojar refugio de animales

Trinidad Areola, representante de la asociación civil de ayuda a animales “Luna, Voz de Esperanza AC” hizo público en las redes sociales un caso de intimidación por parte de supuestos agentes ministeriales, que la tarde del pasado domingo 11 de septiembre en curso, pretendían entrar al interior del refugio y desalojarlos por supuestas órdenes del “procurador”, por lo que los integrantes de la asociación manifiestan sentirse preocupados y hacen responsables a los presuntos agentes por algo que pudiera sucederles.

Por lo que en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, la representante de dicha asociación expresó que, los que se identificaron como agentes ministeriales sin dar sus nombres y sin ninguna orden por escrito, venían a bordo de una camioneta modelo Silverado de la marca Chevrolet color azul, sin placas y totalmente polarizada.

“Eran las 7:25 de la tarde aproximadamente que se escuchaba que tocaban la puerta, yo me encontraba en el patio con los perros y escuchaba que eran muy insistentes como si le pegaran a la puerta con algo, y luego se asomaron por la maya y me decían que fuera, pero así como estaban dije no voy a ir” “entonces me dicen que son ministeriales, que venían de parte del procurador y que ocupaban que desalojara aquí con groserías”, mencionó la activista.