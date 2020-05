Invasiones, negocio redondo de quien juega con la necesidad del más vulnerable: Ejido CSL

Cabo San Lucas.- Héctor Essaú González Arvizu, representante legal del Ejido de Cabo San Lucas, dio a conocer que las invasiones han resurgido en Cabo San Lucas derivado de la contingencia sanitaria, acciones ilegales promovidas por personas que siempre se han dedicado a engañar a la gente, por lo que piden a la población necesitada de vivienda, a no dejarse engatusar por terceras personas que lo único que buscan es hacer negocio de la necesidad.

“Desafortunadamente la emergencia del coronavirus y que nos tiene a todos recluidos en nuestras casas y a los gobiernos estatales, municipales y federales limitados en cuanto a sus funciones, mucha gente está aprovechando para introducirse de manera ilegal a terrenos ejidales”.

Explicó que integrantes del Ejido de CSL han presentado una serie de denuncias penales en contra de las personas que se han introducido de manera ilegal a los predios ejidales; incluso, ya se han detenido a algunas personas, entre ellas a Catarino “N” y otra personas, sin embargo quedaron en libertad a pesar de la ilegalidad.

“Desafortunadamente el delito de despojo ya no es un delito grave, ya que se reformó el Código Penal del Estado, por lo que el imputado puede continuar su proceso fuera de la cárcel”.

Destacó que actualmente esta persona junto con otros líderes llevan a cabo acciones ilegales, sin embargo lo más triste es que engañan a la gente de escasos recursos y que buscan un lugar dónde vivir, quitándoles el dinero y haciéndoles cometan el delito”.

Puntualizó que además del ilícito de despojo hay otros delitos implicados como el daño al medio ambiente; y es que las personas, a la hora de invadir talan o queman la vegetación para formar cercas, acción que es considerada un delito federal.

“No sólo son ilícitos en contra del patrimonio del Ejido, sino que también son ilícitos en contra de la ecología, se están implementando multas cuantiosas a la gente que esté desmontando o tumbando la vegetación del lugar”.

Exhortó a la población a no dejarse engañar por los líderes, afirmando que es falsa la regularización barata de las tierras ejidales, por lo que invitó a la gente no introducirse a tierras ajenas y no caigan en el delito porque al final de cuentas, los más perjudicados serán ellos mismos.