Invasiones van en aumento en CSL: Canacintra

Cabo San Lucas. – La llegada de nuevas familias a Cabo San Lucas en la búsqueda de nuevas oportunidades ha provocado que éstas se instalen sobre cauces de arroyo; y es que, a 3 meses de concluido el periodo ciclónico 2019, la zona de corriente pluvial está siendo ocupada ante la necesidad de un sitio dónde vivir.

Ricardo Davis Smith, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación (Canacintra) en Los Cabos, dio a conocer que el problema de asentamientos en zonas de alto riesgo es una bomba que le explotó hace tiempo a la autoridad y que a pesar de eso, aún no han podido atender lo relacionado a la reserva territorial, así que el problema de las invasiones están fuera de control.

El Presidente de Canacintra Los Cabos, dijo que esta situación es una total falta de autoridad por parte de los Gobiernos federal, estatal y municipal y que seguramente van a dejar que el problema crezca, gente que viene de otros estados, necesitada de un sitio donde vivir, “por un lado les doy razón a esta gente, ya que no se pueden instalar en ningún lado; si vas al Ejido te sacan, si te vas a predios de la iniciativa privada también, familias que no están por gusto en los cauces de arroyos”.

Añadió que integrantes de Canacintra han tenido acercamientos con autoridades federales para manifestar la urgencia de aprovechar la zona invadida de arroyo y crear una canalización y de esta manera solucionar el añejo problema derivado del desarrollo turístico, que genera la llegada de más familias que lógicamente no tendrán dónde habitar.

“La bomba hace mucho tiempo que les tronó al Gobierno y le ha tronado desde siempre, sin embargo no actúan de acuerdo a la ley, las autoridades toman el asunto como una papa caliente o piedra caliente que tienen en las manos y que no saben qué hacer”.

Concluyó diciendo que Canacintra cuenta con un plan hídrico del que podría obtenerse reserva territorial para satisfacer la demanda de las personas que no tienen dónde vivir y que actualmente se encuentran asentadas en zonas de corriente pluvial, sólo es cuestión de conjuntar esfuerzos y lograr resolver este serio problema que genera el desarrollo.