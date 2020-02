Invertirá IP 3,600 mdp en infraestructura hotelera en La Paz

La Paz.– Tan sólo en la construcción de siete nuevos hoteles en La Paz, se invertirán tres mil 600 millones de pesos en éste y próximos años, así lo informó el alcalde Rubén Muñoz Álvarez.

“Hemos podido lograr que siete nuevos hoteles comiencen obra y estarán, los primeros de ellos, a fines del 2020 ya en la ciudad capital para resolver esta cuestión que se tenía, de que a La Paz le faltaba conectividad, y no había conectividad porque no teníamos el número de cuartos suficientes’’.

“Hemos dicho que algo grande está pasando en La Paz, más de tres mil 600 millones de pesos vendrán de inversión privada para que la industria hotelera detone la actividad inmobiliaria del municipio; porque vendrá un crecimiento inusitado de la economía local”, dijo.

Expuso que el Hotel Hábitat “es una realidad”, que entrará en operación el próximo mes de noviembre de este 2020 en la zona del malecón. El Hampton by Hilton está esperando la resolución del Camino de La Paz “para que la inversión pueda ser detonada a partir de la primera quincena de febrero”, comentó.

Santa Terra Pueblo Bonito Todos Santos “es ya una realidad”, dijo. “La compra y remodelación del Hotel Perla de La Paz ya se consolidó”, añadió. Destacó que el Grupo Puerta Cortés anunció la construcción de los hoteles Chablé. Y, dos firmas adicionales para el desarrollo “de lo que será el despertar de Paraíso del Mar” y un hotel que viene para la zona de Costa Baja.

Muñoz Álvarez afirmó que Baja California Sur es la gran reserva turística del país y La Paz es la capital del turismo náutico. “La mayor cantidad de yates que hay de descanso en todo el país, hoy lo tenemos, para fortuna nuestra, en la Marina de La Paz”.

Invitó a los integrantes de la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI), a unirse a trabajar en los planes de desarrollo en materia inmobiliaria y ver qué sí y qué no debe pasar en La Paz.