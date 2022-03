Invi no tiene cómo responder a 35 mil habitantes de CSL

Cristian Nicolás López, dirigente en Los Cabos del Movimiento Antorchista, dio a conocer que de acuerdo a datos oficiales en el municipio, en el sur de la entidad hay alrededor de 350 mil habitantes, de los cuales 35 mil viven en zonas irregulares de Cabo San Lucas, siendo inadmisible que mientras la agrupación pide mil terrenos para atender la alta demanda de vivienda, el Instituto de Vivienda en el Estado, no tenga ni los 300 predios en la localidad, aseverando la imperante necesidad de crear programas ambiciosos ante una demanda que ha rebasado por mucho a las instancias de gobierno.

Explicó que hay un cierto descontento social y es que los problemas que afectan a la población y sobre todo a los de escasos recursos no tienen alternativa a sus demandas, por lo que la agrupación realizó un pliego de peticiones para las autoridades estatales y solicitar atención a la demanda de algunos de los habitantes del puerto; ya que así lo establece el Artículo 9 de la Constitución Mexicana.

Añadió que en las pláticas con autoridades municipales y estatales, se abordaron temas relacionado al agua potable, infraestructura urbana y vivienda, gestiones que van muy lentas, argumentando las instancias de gobierno que los problemas eran bastantes, cosa que la agrupación entiende, sin embargo, instancias de gobierno deberían implementar programas o acciones más ambiciosa e ir atacando esa polarización que se ha venido viviendo en el municipio de Los Cabos.

Aseveró que en diciembre se reunieron con el Gobernador del Estado, para solicitar mil terrenos para vivienda y atender la solicitud de familias que por años rentan o viven en zonas irregulares y que cuentan con todos los requisitos para adquirir un predio, hecho que se solicitó al Instituto de Vivienda en la entidad, ante su titular Fernanda Villarreal y quien respondió que no podía ayudarlos de manera grupal debido a que no accedería a presiones.

“Ella argumenta que nosotros la obligamos como organización a entregar terrenos y que ella no tiene cómo resolver, nosotros le decíamos que en el municipio de Los Cabos de los aproximadamente 350 mil habitantes, alrededor de 35 mil viven en zonas irregulares en CSL y para poder combatir esto se necesitaba de un programa ambicioso y ella decía, no tener ni los 300 terrenos para Los Cabos, si no los hay entonces ella debe buscar la manera de poner sobre la mesa el tema y las opciones para ir atacando este rezago”.