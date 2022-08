INVI reconoce deuda con Los Cabos en materia de vivienda

Fernanda Villarreal, titular del Instituto de Vivienda en Baja California Sur (INVI), dio a conocer que se tiene una deuda con Los Cabos en materia de vivienda; sin embargo, este año tendrán mil lotes disponibles para familias que lo requieran, dejando en claro que no se prestará a chantajes mi presiones de agrupaciones u organizaciones que manejan de 200 a 300 personas, la entrega de estos predios será de manera personalizada y organizada, todo apegado a la normatividad.

“Vamos a empezar primero que nada otorgando terreno, no lo vamos a hacer y aclaró, a ninguna organización se las vamos a entregar, no nos vamos a prestar a ningún chantaje, nosotros somos un gobierno de izquierda, de la Cuarta Transformación y cercano a la gente, vamos a hacerlo cara a cara, de acuerdo a la necesidad y de manera personal, lo aclaró, para que no empecemos que grupos vayan y lleven de 200 de 300 personas, porque no lo vamos a permitir”.