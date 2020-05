Inviable desaparecer Fonden: Víctor Castro

Cabo San Lucas.- Víctor Castro, representante del gobierno Federal en Baja California Sur, dio a conocer que la propuesta de la senadora de Morena de desaparecer los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es una propuesta inviable que afortunadamente de ahí no pasó.

Aseveró que nadie de los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena apoyo la propuesta de desaparecer el Fonden para re dirigir los recursos al área de salud y de este modo enfrentar la contingencia sanitaria que hoy en día afecta al país.

“Ya quedó claro que fue una propuesta individual que no tuvo ningún consenso en Morena ni en diversos sectores sociales y productivos de la sociedad mexicana , así como del gobierno de la Cuarta Transformación”.

Señaló que está iniciativa de la Senadora fue un asunto que fue reconsiderado ya que el Fonden no es opción para desaparecerlo así que no era una propuesta viable, que afortunadamente no fue respaldada por legisladores y políticos de la Cuarta Transformación.

“Pueden tomarse otras medidas pero esa de desaparecer el Fonden no tiene cabida”, concluyó el representante del gobierno federal en Baja California Sur.