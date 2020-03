Invierte gobierno federal más de un mil millones de pesos en programas de desarrollo social

llaman a la población a no caer en el pánico por el Covid-19

Cabo San Lucas.- Víctor Castro, delegado federal de Baja California Sur dio a conocer que en la reunión sostenida con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria y de Transformación (Canacintra) de Lo Cabos, la inversión que ha hecho el gobierno federal en Baja California Sur en los 10 programas de desarrollo social durante el 2019, es de un mil 86 millones 821 mil 988 pesos con 14 centavos, beneficiando a 97 mil Sudcalifornianos.

En cuanto al tema del Coronavirus dijo que Los Cabos cuenta con suficiente recurso hídrico para hacer frente a la contingencia sanitaria, sin embargo es importante que la población cuide el agua potable a la hora de efectuar la medida preventiva del constante lavado de manos y estar informados de lo que digan las autoridades de Salud.

“que no cunda el pánico, hay que cuidarnos bien, hay que tomar las medidas que dicen no estar en lugares de grandes concentraciones masivas de gente, evitar estar expuestos al contagio y estarnos lavando con jabón las manos y no exagerar la nota por qué en BCS nos vamos a cuidar entre todos”.