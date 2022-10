Invita gobierno a participar en Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 2022

La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (COESPO), invita a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Baja California Sur, a participar en la edición número 29 del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022, con el tema “Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas”, el cual se desarrollará, en la etapa estatal, del 6 de octubre al 3 de noviembre.

Al respecto, la encargada de esta área en la entidad, Flor Barrera Escárcega, informó que el concurso se realiza, de manera coordinada, por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en colaboración con las entidades federativas, este año bajo el lema “Pintando un presente y un futuro mejor”.

Mencionó que son 5 categorías en las que se divide: de 6 a 9 años, 10 a 12, 13 a 15, 16 a 19 y de 20 a 24 años, teniendo un ganador por categoría; posteriormente, las 5 personas ganadoras pasarán a la etapa nacional, la cual concluye el 17 de noviembre, fecha límite en que se estarán recibiendo los materiales finales por estado.

Las y los interesados podrán consultar las bases en la página web sgg.bcs.gob.mx o en la red social de Facebook: Secretaría General de Gobierno de BCS; cada participante inscribirá un solo dibujo, de autoría propia e inédito, el cual no haya participado en otros certámenes.

Deberá ser elaborado en cartulina o papel de tamaño no mayor a 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm, la técnica es libre, no se aceptarán obras digitales ni aquellos que hagan uso de personajes e imágenes de televisión, cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos. Se les pide precisar sus datos generales al reverso de la obra o en hoja anexa.

La ganadora o el ganador por categoría, recibirá un estímulo económico y un reconocimiento, así como el derecho a participar en la etapa nacional.

En relación al jurado, está conformado por los titulares de las instituciones que integran el comité organizador: Consejo Estatal de Población, Secretaría de Educación Pública, Sistema Estatal DIF, los institutos sudcaliforniano de la Juventud, de las Mujeres, de Cultura y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), indicó Flor Barrera.