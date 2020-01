Invita INEGI a participar en Censo de Población y Vivienda del 2 al 27 de marzo

El coordinador del INEGI en BCS, Ramón Ernesto Zúñiga Angulo, en el marco de la segunda reunión ordinaria del Comité de Apoyo al Censo en Los Cabos, reveló que se censarán en el municipio 300 mil viviendas

San José del Cabo.- El 15 de enero concluye el INEGI con la planeación del operativo del Censo de Población y Vivienda 2020 para estar ya listos para iniciar este censo en Baja California Sur y en Los Cabos del 2 al 27 de marzo de este 2020.

Así lo dio a conocer Ramón Ernesto Zúñiga Angulo, coordinador estatal del INEGI en Baja California Sur, quien sostuvo el día de ayer la segunda reunión ordinaria del Comité de Apoyo al Censo, organismo que se instaló para sumar a la sociedad, a los servidores públicos, al sector privado y social que formen parte de este evento.

Explicó que en esta reunión celebrada en la cabecera municipal se dio continuidad a los acuerdos que se derivaron de la primera, básicamente comentó que los apoyos están fluyendo y en los acuerdos que han establecido, particularizando y caracterizando al municipio de Los Cabos, están muy enfocados en aspectos como accesos restringidos, parte de las zonas de riesgo e invasiones, ya que observó que no hay que perder de vista que el ejercicio censal tiene como objetivo garantizar la cobertura del cien por ciento de la población del municipio de Los Cabos”.

Asimismo comunicó que el día de hoy iniciarán con la etapa de reclutamiento de los entrevistadores que se contratarán para levantar el censo, son aproximadamente 410 entrevistadores, 205 en Cabo San Lucas y el resto en la cabecera municipal, tienen varias sedes y también en la página del INEGI del Censo de Población y Vivienda está habilitada la opción para todos los que quieran ingresar, viene la opción de reclutamiento y pueden registrarse.

Hizo mención que los requisitos son: tener 18 años, escolaridad preparatoria o equivalente, experiencia no requerida y como habilidades manejo de tecnologías de la información, facilidad de palabra, destreza para orientarse y gusto por el trabajo en campo.

Para el área de las colonias 4 de Mmarzo, Gastélum, Palmas, Lomas del Sol, Mesa Colorada, Lomas del Faro y Brisas del Pacífico, los interesados pueden comunicarse con Laura Cervantes Pérez al número telefónico de oficina 624 152 37 62; para la zona de Vista Hermosa, Veredas, Santa Rosa, Monte Real, La Ballena, Villa Bonita y Buenos Aires, comunicarse con Manuel Antonio Alexandres Tapia al número telefónico de oficina: 624 247 0972.

En el área de La Playa, Miraflores, Santiago, La Ribera, Santa Anita y Fonatur, comunicarse con Elizabeth Guadalupe Jiménez Beltrán, al número de oficina: 624 123 7013 y para la zona de Los Cangrejos, Candelaria, Colonia Centro y Migriño contactarse con Martha Alicia Valdez, al número de oficina: 624 123 9927.

Con relación al Censo indicó que se tiene que garantizar la cobertura de todas las viviendas y al interior de toda la población, inclusive van por aquella población que aún no teniendo una vivienda, requiere ser censada como los indigentes

“En números más o menos, el último ejercicio de la encuesta intercensal que tuvimos en el 2015, nos hablaba de un universo de 280 mil habitantes para el municipio, a nivel estado recorrer más de 300 mil viviendas de las cuales esperemos 250 mil estén habitadas y esto es un recorrido, en las áreas urbanas recordar que vamos a recorrer manzana por manzana y en toda la localidad recorrer zonas rurales”, reiteró.

En la reunión de trabajo del día de ayer, mencionó, se pusieron de acuerdo con el Ayuntamiento, con los delegados y subdelegados para que apoyen a garantizar esa cobertura, a toda la población se les aplicará un cuestionario que en promedio se lleva 12 minutos contestarlo y habrá un cuestionario ampliado que va a darse en una muestra en el que invertirá 22 minutos responder, haciendo extensiva la invitación a los ciudadanos a recibir al personal del INEGI, que estará debidamente uniformado e identificado.