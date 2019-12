Invitan a ciudadanos de Los Cabos a sumarse a la manifestación marítima hoy

Cabo San Lucas.– La Fundación para la Defensa de Los Peces Picudos hizo extensiva la invitación a todos los ciudadanos de Los Cabos a que participen en la marcha marítima para la defensa del pez dorado que se realizará el día de hoy en punto de las cuatro de la tarde en la terminal donde regularmente se fondea la embarcación Cabo Escape.

De ese punto de la marina saldrán 70 embarcaciones y se va a permitir que suba a las embarcaciones toda la gente que quiera sumarse a esta manifestación, las embarcaciones darán la vuelta a la bahía de Cabo San Lucas, llevarán mantas de protesta en contra de que liberen el dorado a la pesca comercial, por lo que expresó Enrique Fernández del Castillo “la invitación a todos a que se sumen a esta manifestación, para quitarnos esta pistola que nos puso en la cabeza una diputada de Colima con la intención de volverse popular, pero no se da cuenta que este tipo de decisiones pueden destruir desarrollos turísticos como Los Cabos”.

Indicó que la puerta está abierta para que puedan participar los ciudadanos en esta protesta donde, “un recurso que ya tenemos nos lo quiere robar la diputada para conseguir votos”, acotó.

Asimismo mencionó que están midiendo si realizan todas las estrategias programadas en una sola protesta o van a realizar varias actividades, considerando más probable la segunda opción, toda vez que la Cámara de Diputados está en receso; “esa señora nos puso la pistola en la cabeza y se fue de vacaciones, queremos que no tenga vacaciones y que se ponga a trabajar, probablemente repetiremos la protesta con acciones diferentes”.

Insistió en que está Los Cabos por perder una especie que permitió detonara este destino turístico a través de la pesca deportiva, porque el quitar el dorado quitan tres especies, el marlin azul, el marlin negro y el dorado, hay que imaginarse a Los Cabos sin los torneos de pesca y esta iniciativa de la diputada federal de Colima “abre la puerta al diablo”, pues no especifica qué artes de pesca va a permitir.

“No vamos a pasar nosotros tiempo con la pistola en la cabeza, no vamos a cambiar nuestra forma de vida mientras la señora diputada federal prospera en su vida política”, aseveró.

Dejó en claro que el problema es con la diputada federal por Colima, no es con Morena, tristemente esa diputada de apellido Yáñez es de Morena, por lo que van a plantear sea considerada una persona no grata para Baja California Sur.

“Baja California Sur no puede estar bajo tantas amenazas externas de gente poco preparada, que intenta hacernos daño, tenemos que protegernos nosotros de los vetos que vienen del exterior, independientemente de qué partido vengan”, concluyó.