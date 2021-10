Invitan a ciudadanos a integrar Comisión de Sistema Estatal Anticorrupción

Las diputadas locales Eufrosina López de la Comisión de Derechos Humanos y Gabriela Cisneros de la comisión de Transparencia y Anticorrupción, dieron a conocer en Los Cabos la convocatoria para elegir a los integrantes de la Comisión de Selección Ciudadana que tendrá como objetivo elegir a los ciudadanos que formarán parte del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California Sur.

En conferencia de prensa, ambas legisladoras destacaron que es muy importante hacer del conocimiento de este documento a toda la sociedad sudcaliforniana, por eso una vez emitida la convocatoria se han dado a la tarea de recorrer los municipios para difundirla en un periodo del 18 al 28 del mes de octubre.

Gabriela Cisneros, hizo mención que esta convocatoria parte de todo el Sistema Anticorrupción en Baja California Sur, si bien en el año 2016 fue expedida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción decretada en 2017 y se iniciaron en ese año los trabajos en el estado con una Comisión de Selección Ciudadana quedando instalada con vigencia de 3 años, misma que ya expiró, por eso se emitió nuevamente la convocatoria.

La citada Comisión de Selección estará conformada por cinco personas, 3 del área académica y de investigación y 2 por organizaciones civiles en materia de fiscalización, combate a la corrupción y participación ciudadana.

Mencionó que esta Comisión de Selección cuando sacó su convocatoria en su primera ocasión tardó dos años en instalarse, pero hoy se ha diseñado un programa que tiene conclusión al 14 de diciembre, para esa fecha deberá estar tomando protesta esta Comisión, esperando contar con la participación de la ciudadanía.

Resaltaron ambas legisladoras que es muy importante abrir la participación a los ciudadanos, ser incluyentes, es una de las tareas indispensables que esta comisión de derechos humanos está haciendo en esta participación de comisiones unidades, asegurarse que la participación sea abierta, incluyente y ciudadana.

Todo este trabajo no tendría razón de ser si no se incluye si no se da realmente el poder a la ciudadanía para que ellos mismos se instalen como una comisión que posteriormente estará eligiendo a los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, no puede ser ni el legislativo, el ejecutivo ni el judicial quienes elijan a esos ciudadanos, tiene que ser de manera autónoma independiente, por eso el primer paso fue emitir esta Convocatoria de la Selección para que los ciudadanos con sus plenos derechos elijan a los siguientes integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, (SEA)

“Son varias las tareas que tenemos como legislativo, una de ellas esta convocatoria, posteriormente el trabajo del análisis del presupuesto que se tiene que dar a todo el Sistema estatal Anticorrupción para su seguimiento y también en su momento por parte de la mesa directiva del Congreso que se emita convocatoria para el Fiscal Anticorrupción. Hay un compromiso muy fuerte, no contamos con todas las herramientas ni fiscal, hay una misión muy importante para concretar estos trabajos pero tiene que ser de la mano de la ciudadanía”.

Asimismo dieron a conocer el calendario de actividades con respecto a este objetivo, el cual es el siguiente:

Del 18 al 28 difusión de Convocatoria, ya estuvieron convocando en las instalaciones de la Sala de Comisiones del Congreso a instancias de nivel superior y académicas, colegios cámaras para entregarles la información e invitarlos a la participación: del 29 de octubre al 19 de noviembre, recibirán las propuestas de los ciudadanos que deseen participar, esto directamente en el Congreso, en Oficialía Mayor y en cada una de las comisiones, es estará recibiendo la información de quienes deseen participar.

Del 20 al 30 de noviembre será el análisis y dictamen de quienes serían las personas idóneas para participar en estos cinco espacios de la Comisión y tomando protesta e instalándose el 14 de diciembre, dentro del periodo ordinario de esta Legislatura.