Invitan a denunciar a unidades de transporte que no respeten descuentos a adultos mayores

Daniela Pérez

La Paz A través de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de La Paz, se suspendió únicamente los descuentos a estudiantes en el transporte público, a pesar de esto, algunos choferes no están respetando el descuento a adultos mayores y personas con discapacidad, cobrando la tarifa general a todos los usuarios.

Camilo Torres Mejía quien se encuentra al frente de dicha dirección, señaló que a los conductores se les hizo llegar un oficio donde se establecen algunas restricciones para la prestación del servicio de transporte público, entre las que señalan, “el cobro de pasaje a estudiantes durante el tiempo que dure la contingencia podrá ser de tarifa general ($10.00)”, por lo que aclaró que cualquier suspensión de descuento a personas de la tercera edad y con discapacidad no se encuentra autorizado por la autoridad.

“Yo hasta por escrito se los di, por oficio, que nada más a estudiantes se les iba a restringir el descuento, porque los jóvenes eran los que más andaban en la calle, y ahorita ya cambió un poco”, explicó.

Ante esta situación, Camilo Torres mencionó que es necesario que se denuncien estos actos, e invitó a los usuarios a comunicarse en cualquier horario al teléfono de la Dirección de Policías, 6121251747, para señalar cualquier irregularidad en el cobro, “te aseguro que no es generalizado, es alguien en particular que lo hizo, pero necesitamos saber quién es para poder proceder”.