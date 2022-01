Instituto de Cultura y las Artes invita a presentación de libro el 7 de enero

El Instituto de Cultura y las Artes de Los Cabos tiene el gusto de invitar a la población el próximo viernes 07 de enero, a la 7 de la tarde, a la Casa de la Cultura, Profesor Alfredo Green González, en donde se efectuará la presentación del libro “Rango y Fila”, del escritor Juan Carlos Guerra Pérez.

En exclusiva para CPS Noticias, el escritor, profesor y locutor independiente, Juan Carlos Guerra Pérez, originario de Monterrey expuso que el título de su libro tiene todo que ver con la autoridad que personajes como el faraón, el sacerdote y el rey han ejercido a través del tiempo sobre el pueblo quienes son la fila, esto a través de elementos como el oro pues solo los de alto mando o rango tenían acceso a él.

En cuanto al porqué se enfocó en tan controversial tema, dijo: “bueno porque el poder siempre ha sido el tema para mi más apasionante, y no nada más incluye política, si no incluye religión porque este libro habla del entrecruce entre política y religión, porque, de hecho, si hoy no las hemos terminado de diferenciar antes era casi lo mismo”.