IP contra viento y marea trabaja en protocolos de higiene para reactivar economía

Cabo San Lucas.- Robin Hernández, representante de empresarios del Centro Amigos de Cabo San Lucas, dijo que ya cuentan con un manual de protocolos en materia de seguridad e higiene, mismo que será muy específico y estricto ya que constará de varios filtros e inspecciones, aseverando que es de suma importancia estar preparados para la próxima reapertura misma que será de manera parcial.

Habrá centros médicos en el centro donde existirá una estricta revisión para poder ingresar a un negocio, habrá protocolos muy claro, pero sencillos, pasando estos filtros las personas van a poder ingresar a los lugares sino nadie va a pasar a ningún lugar eso es de común acuerdo.

Destacó que diario se van a llevar a cabo estas revisión incluso se les otorgará un brasalete de que ya fueron revisados sin síntomas y después podrán acudir a cualquier club, además será obligatorio darle gel y revisar su temperatura

Puntualizó que los centros nocturnos van a recibir un aforo de gente del 50 por ciento, además de que habrán banderas de identificación afuera de los establecimientos, roja quiere decir que ya no hay espacios para entrar, verde significa que habrá lugares disponibles para ingresar.

En cuanto a la crisis que se vive hoy en día, dijo que en la zona del Centro un 10 por ciento de los negocios ya cerraron sus puertas, mientras otros están por declararse en banca rota, situación que ha generado que entre empresarios se apoyen y se coordinen, aunque muchos se encuentran en una situación insostenible; por lo que es importante guardar las recomendaciones sanitarias para acabar con esta contingencia que trae a todos desesperados

” Hay negocios que han cerrado, algunos no lo han declarado pero están por decir que están en banca rota, por lo que buscamos la unión y coordinación para ayudarnos”,

Refirió que todas las empresas necesitan abrir debido a que la situación económica y la crisis “nos está acabando, la verdad es que ya no podemos seguir solventando pagos por que ya no hay producción y ya no tenemos recurso, por lo que necesitamos abrir pero en esa apertura nos tenemos que preparar”.