Irán empresarios de Los Cabos y La Paz con propuesta conjunta en reunión del Consejo Estatal de Energía Eléctrica: Salicrup

San José del Cabo.- El Consejo Coordinador de Los Cabos se reunió con el Consejo Coordinador de La Paz, a fin de elaborar una propuesta conjunta para resolver el problema de falta de energía eléctrica en la próxima reunión del Consejo Estatal de Energía Eléctrica a celebrarse el 11 de febrero en la ciudad capital, que preside Genaro Ruiz Hernández, secretario de Planeación Urbana Infraestructura y Movilidad (Sepuim).

Así lo informó el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, tras señalar que la cuestión de energía ha sido un problema constante, el verano pasado se recrudeció y el secretario Genaro Ruiz envió el reglamento y formato para exponer soluciones a este grave problema, no sólo en cuanto al costo sino en el conflicto en la producción, de la transmisión y transformación, siendo este tema no solo de Los Cabos y de La Paz, sino de todo el estado.

“El problema no es nada más que se produzca la energía suficiente para que no tengamos todos los problemas de cortes que hemos venido experimentando, sino que también se traduce en un problema que todos estamos enterados lo que está sucediendo, y es la grave contaminación que se está dando en la ciudad de La Paz por los reactores que tiene la Comisión Federal de Electricidad trabajando con combustóleo”, subrayó.

Indicó que coinciden totalmente en el tema de la energía eléctrica ambos organismos empresariales, estando presente en esta reunión el presidente del Consejo Coordinador de La Paz, Francisco Loubet, el presidente del organismo cúpula empresarial de Los Cabos, Julio Castillo, así como los diversos representantes de cámaras y por supuesto la Asociación de Hoteles de los Cabos.

“Nosotros no podemos seguir permitiendo que siga esta situación, como empresarios, como representante de una asociación tan importante como hoteles, no podemos dejar de ver eso, la contaminación tan terrible que está sufriendo La Paz por la generación de la energía eléctrica, entonces lo que queremos es llevar propuestas para generar energía sin que contamine el medio ambiente como el combustóleo, y que ha sido una de las propuestas que han planteado a las autoridades”, recalcó.

También mencionó que en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se habló de una barcaza pero no es la solución porque funciona con combustóleo, “las barcazas se están prohibiendo a nivel internacional cerca de la costa porque producen una cantidad de ácido sulfúrico en el aire de manera impresionante, entonces no podemos dejar que a los sudcalifornianos les hagan algo así, pero no se trata de inconformarse sino llevar propuestas que sean una solución viable para la CFE, para el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y para la Comisión Reguladora de Energía (CRE)