Diputada del PAN denuncia irregularidades en juicio de Pérez Cayetano

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Blanca Belia Márquez Espinoza, expuso las irregularidades del proceso de juicio interno para el posible desafuero del legislador Juan Pérez Cayetano, acusado por presunto abuso sexual. De igual manera, la representante del blanquiazul renunció a la comisión instructora encargada del proceso.

En el uso de la tribuna, denunció que en más de cuatro meses ha observado situaciones que calificó como “tácticas dilatorias” por parte del enjuiciado, de algunos integrantes de la XVI Legislatura y de la parte defensora del acusado, con supuestas enfermedades, falta de notificaciones y cambios repentinos de estrategias jurídicas.

“Respeto y aprecio a mis compañeros diputados integrantes de la comisión y de ninguna manera digo que ellos están actuando de mala fe, con falta de profesionalismo o con dolo, no podría afirmarlo, lo que me pone en duda es si existen o no intereses mezquinos o políticos detrás de este asunto por agentes externos que dicen atender la causa”, pronunció.