Irresponsable el regreso a clases: Adriana López Monje

Derivado del regreso a clases presenciales de manera escalonada, Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia del Municipio de Los Cabos aseveró que los planteles no están en la condición de que esto suceda, por ende, la decisión es irresponsable.

Expuso que si bien el arranque oficial del ciclo escolar estaba estipulado para este lunes 30 de agosto este no fue posible puesto que como siempre, los planteles fueron considerados como albergues ante la alerta meteorológica que se había dado en la entidad, no obstante, considera que ante el abandono que han sufrido, tampoco son aptos para dicha función pues estos sufrieron mucho vandalismo y deterioro y hasta el día de hoy no ha habido una recuperación franca de todos estos planteles.

Destacó que este es el motivo por el cual el regreso presencial escalonado se aplazó hasta el 13 de septiembre y es que están en espera que el recurso asignado llegue, sin embargo, dijo:

“Supuestamente iba a llegar a los padres de familia, todo es supuestamente porque ya sabes que aquí son declaraciones que nunca se cumplen, hasta la fecha no ha habido Asociación de Padres de Familia que reciba dinero para arreglar escuelas, por lo pronto no hemos tenido ese dato y hay padres de familia que quieren saber cómo va a llegar ese recurso y no tenemos informes por que la Secretaría de Educación Pública ni la federal ni la estatal, ni los programas, ni los Servidores de la Nación, nadie sabe cómo va a llegar”.

Afirmó que el titular de la Secretaría de Educación Pública en BCS hizo la solicitud de 70 millones de pesos los cuales considera poco para toda la necesidad en materia de planteles que a la fecha se tiene y eso es solo para que estén en las condiciones con las que se encontraban antes del inicio de la pandemia y ello ocasionará que se les recargue la mano a los padres de familia como siempre.

Por lo anterior y sumado al tema de salud expone que el regreso a clases está lejos de ser viable, pues en Los Cabos los planteles no cuentan con las condiciones e infraestructura para garantizar la salud de los niños.

“La pandemia no se ha acabado, seguimos teniendo miles de casos diarios, seguimos teniendo más de 800 muertes diarias en el país y obviamente nos preocupa por que los más vulnerables son los niños que al final de cuentas ni deciden esto, es cosa de adultos, porque se lo dejan a los maestros, a los padres, al gobierno, pero nadie ha pensado en los niños”, expresó.

Finalmente expresó que es muy irresponsable pedir el regreso a clases en las condiciones actuales, por ende, seguirán trabajando en el amparo de vacunación de los menores pues si bien no lo quiere, este puede ser un factor para una cuarta oleada de contagios, tal como está ocurriendo en Estados Unidos.