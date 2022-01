Presentará ISC libro de Héctor Domínguez Ruvalcaba

Con el objetivo de fortalecer la importancia de la relación interinstitucional, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) y la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) presentarán este viernes 7 de enero, en el Centro de Convenciones y Expresiones de Sudcalifornia el libro “Gandallas”, del destacado profesor e investigador de la Universidad de Austin, Texas, Héctor Domínguez Ruvalcaba.

Así lo dio a conocer el titular del ISC, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, tras señalar que mediante este ejemplar las y los asistentes podrán tener un acercamiento con este término popular, el cual está determinado por las clases sociales o si existe como un elemento criminal que cruza todos los niveles.

De igual manera, anunció que las personas interesadas en asistir deberán reservar al número 612-28-82813 o al 612-12-94116 y acudir con cubre boca, esto como parte de las medidas sanitarias implementadas por la Comisión Estatal para la protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

Para concluir, Caballero Gutiérrez habló acerca de la trayectoria de Domínguez Ruvalcaba quien ha recibido los premios Bravo Faculty of the Year Award 2014; President’s Associates Teaching Excellence Award 2013; Lucia, John, and Melissa Gilbert Teaching Excellence Award in Women’s and Gender Studies 2014, y el premio Humaniza de Derechos Humanos 2019, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.