Israel “Jiga” González, ¡un cabeño con mucho pegue!

Israel “Jiga” González, boxeador cabeño que ha puesto en alto el nombre del municipio y de Baja California Sur, en plática con CPS Noticias, comentó acerca de su carrera, de sus logros y peleas, pero ¿Qué hay detrás de este pugilista cabeño? ¿Cómo es su vida? y ¿Cuáles son sus planes a futuro?

“Mis planes a mediano plazo son disfrutar estas fechas, pues desde hace tres años no me había tocado estar libre; digo, es probable que me llamen en cualquier momento y me digan que para febrero hay que empezar a entrenar. Sería muy bueno volver a pelear un título del mundo, no me quedé satisfecho con el último enfrentamiento. Me gustaría iniciar con el pie derecho, no con una pelea de ocho rounds como la última, si no una de 10 rounds clasificatoria para posteriormente a mediados de año estar disputando un título interino o un título absoluto”, dijo.