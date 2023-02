Directivo del ITES de Los Cabos aclara rumores sobre la gestión administrativa del plantel

En rueda de prensa, el director general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITES) de Los Cabos aclaró una serie de especulaciones en las cuales se vio inmersa la institución, como la lona colocada en una barda del plantel, en la cual se realizaba un llamado al gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, para que pusiera un alto al hostigamiento laboral y a la obstaculización para obtener estímulos económicos y distinción académica por parte de docentes.

Ante esta situación, el director Ángel César Peña Tena, indicó que de manera interna no se han recibido denuncias, sin embargo, señaló que se ha trabajado de manera oportuna para atender y poder atacar la problemática de raíz, en relación a las especulaciones de despidos de personal, aclaró que se está revisando el tema.

Asimismo, Peña Tena puntualizó que dentro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos no se tiene contemplado realizar recorte de personal, motivo por el cual el optó por aclarar los rumores que se han generado durante los últimos días.

“En el Tecnológico no hay recorte, no hay despidos, en ningún momento se ha planteado realizar ningún despido, este tema ya se llevó a varias mesas y ahorita se está llevando a los medios, porque yo ya tenía que dar una aclaración, esta es la octava mesa que tuvimos de varias mesas en donde estuvo tanto Finanzas como Contraloría y la Secretaría de Educación Pública, en donde no se planteó un despido”.