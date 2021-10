Iván Reyes “La Reina” se declara culpable por tráfico de droga

Iván Reyes Zarate, “La Reina”, excomandante de la Policía Federal durante la gestión de Genaro García Luna, de 2003 a 2016 en la Unidad de Investigación Sensible, hoy reconoció el cargo que se le imputa y se declaró culpable ante un juez de la Corte de Brooklyn en Nueva York, por traficar con cocaína.

Zarate, fue uno de los principales hombres de contacto de la DEA en México. En 2008 fue nombrado jefe de la unidad y principal contacto para compartir información con el equipo de Estados Unidos. Las autoridades informan que Iván Reyes recibió 26 millones de pesos a cambio de información sensible asociada a movimientos del cártel de Sinaloa y otras bandas de carteles mexicanos.

La DEA extendió un comunicado a través de el agente Ray Donovan:

Por su parte el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, también externó lo siguiente:

Se dice que “La Reina” junto con sus abogados ya contemplaba la propuesta para declararse culpable ante el tribunal, después de varios años de negociaciones.

Reyes Zarate se entregó en 2018 en Chicago tras ser acusado de filtrar información de los carteles de la droga en México por lo que fue condenado a 40 meses de prisión. El jurado de Nueva York lo acusó en 2020 de conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos.

Ivan Reyes Arzate, who led the DEA’s “Sensitive Investigative Unit” in Mexico from 2008-2016, is currently appearing in federal court in Brooklyn to enter a guilty plea in this narco-corruption case… https://t.co/87idaURWEE

