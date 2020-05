J.K Rowling publica libro infantil en línea

La escritora británica J.K. Rowling quien se diera a conocer por la serie de historias de Harry Potter, que cuenta las peripecias de un niño huérfano con poderes mágicos y que consiguiera batir todos los récords de ventas en la literatura del género de infantil fantástico, hoy sorprende por la publicación de The Ickabog, un libro que escribió hace 10 años y que lo publica ahora para que los “niños confinados” puedan leerlo “durante estos tiempos extraños e inquietantes”, mencionó la autora.

El libro lo compartirá de forma gratuita y online. La idea de Rowling es que los niños que aún siguen en cuarentena o los que han salido ya de ella pero viven ahora una nueva realidad se evadan un poco de lo que estamos viviendo y disfruten así con una nueva historia que los entretenga.

I have a small announcement, but before I get started, I

want to head off one possible source of confusion.

********************************************

THIS IS NOT A HARRY POTTER SPIN-OFF

********************************************

1/13

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020